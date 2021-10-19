Председатель ММ: Азербайджан - мультикультуральная страна, открытая к сотрудничеству

19 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигкосом.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
На встрече спикер высказала мнение об отношениях, существующих между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной сферах.
С.Гафарова рассказала послу о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и новых условиях, сложившихся в регионе.
Председатель Милли Меджлиса отметила, что карабахский конфликт остался в истории и для нашей страны начался новый этап: "Азербайджан желает обеспечения мира и безопасности в регионе. Азербайджан - мультикультуральная страна, открытая к сотрудничеству".
Посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос выразил благодарность за прием и передал поздравления по случаю 30-годовщины восстановления независимости Азербайджана. Он отметил, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и добавил, что участие парламентов в этом процессе имеет важное значение.
На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.