Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге

Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила своему грузинскому коллеге Кахе Кучаве письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Батуми.

https://static.report.az/photo/b553c2a4-3007-3040-b85e-99b6683121ce.jfif https://static.report.az/photo/b553c2a4-3007-3040-b85e-99b6683121ce.jfif Сахиба Гафарова