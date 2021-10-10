Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила своему грузинскому коллеге Кахе Кучаве письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Батуми.
Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллегеПредседатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила своему грузинскому коллеге Кахе Кучаве письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Батуми.
Милли Меджлис
10 октября 2021 г. 17:30
https://static.report.az/photo/b553c2a4-3007-3040-b85e-99b6683121ce.jfifСахиба Гафарова
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