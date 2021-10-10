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Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге

Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила своему грузинскому коллеге Кахе Кучаве письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Батуми.
Милли Меджлис
10 октября 2021 г. 17:30
Председатель Милли Междлиса выразила соболезнование грузинскому коллеге
Сахиба Гафарова

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила своему грузинскому коллеге Кахе Кучаве письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Батуми.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявили из пресс-службы парламента Грузии.

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