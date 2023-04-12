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Председатель Милли Меджлиса выступит на 55-м пленарном заседании МПА СНГ

Председатель Милли Меджлиса выступит на 55-м пленарном заседании МПА СНГ Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выступит на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге.
Милли Меджлис
12 апреля 2023 г. 22:39
Председатель Милли Меджлиса выступит на 55-м пленарном заседании МПА СНГ

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выступит на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, также запланированы встречи председателя азербайджанского парламента с руководителями делегаций стран-участниц.

Отметим, что парламентская делегация во главе с Сахибой Гафаровой находится с визитом в Санкт-Петербурге.

В аэропорту Пулково азербайджанскую делегацию встречали заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, генсек Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, постоянный представитель Милли Меджлиса в МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri MDB PA-nın 55-ci plenar iclasında çıxış edəcək

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