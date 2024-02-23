Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Совета Шуры Государства Катар

23-го февраля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместительницей председателя Консультативного Собрания Государства Катар Хамдой бинт Хассан Аль-Сулейти.

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 23 февраля с заместителем председателя Совета Шуры Государства Катар Хамдой бинт Хассан аль-Сулейти.

Как сообщает Report , на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Катаром в различных сферах. Председатель Милли Меджлиса сказала, что взаимные визиты и встречи на уровне глав двух государств играют важную роль в развитии двусторонних связей. Между нашими странами налажено эффективное сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения этих связей.

Также было подчеркнуто сотрудничество между Азербайджаном и Государством Катар в региональных и международных организациях. Говорилось о взаимной поддержке сторонами позиций друг друга в ООН, Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Далее отмечалось, что между нашими парламентами также существуют позитивные связи; констатировано наличие значительных возможностей для еще большего углубления отношений. Собеседники согласились с тем, что действующие в законодательных органах обеих стран группы дружбы могут внести важный вклад в этом направлении. Кроме всего прочего, рассматривались вопросы взаимных визитов и сотрудничества между парламентскими комитетами. Было отмечено, что парламент Катара принимает участие как в работе самой Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана, так и в конференциях Сети.

Заместитель председателя Совета Шуры Государства Катар выразила признательность за оказанное ей гостеприимство и заявила о заинтересованности ее страны в дальнейшем углублении связей с Азербайджаном.

На встрече было отмечено успешное проведение Азербайджаном 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи. Было сказано, что это важное мероприятие предоставило благоприятную возможность для обсуждения региональных и международных вопросов, а также для еще большего развития двусторонних связей между странами-членами организации. Хамда бинт Хассан аль-Сулейти поздравила азербайджанскую сторону с принятием председательства в АПА и выразила веру в то, что в период азербайджанского председательства для Ассамблеи будут разработаны новые стратегии и механизмы, которые послужат дальнейшему расширению ее деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.