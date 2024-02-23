Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Совета Шуры Государства Катар

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 23 февраля с заместителем председателя Совета Шуры Государства Катар Хамдой бинт Хассан аль-Сулейти.
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Также было подчеркнуто сотрудничество между Азербайджаном и Государством Катар в региональных и международных организациях. Говорилось о взаимной поддержке сторонами позиций друг друга в ООН, Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.
Далее отмечалось, что между нашими парламентами также существуют позитивные связи; констатировано наличие значительных возможностей для еще большего углубления отношений. Собеседники согласились с тем, что действующие в законодательных органах обеих стран группы дружбы могут внести важный вклад в этом направлении. Кроме всего прочего, рассматривались вопросы взаимных визитов и сотрудничества между парламентскими комитетами. Было отмечено, что парламент Катара принимает участие как в работе самой Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана, так и в конференциях Сети.
Заместитель председателя Совета Шуры Государства Катар выразила признательность за оказанное ей гостеприимство и заявила о заинтересованности ее страны в дальнейшем углублении связей с Азербайджаном.
На встрече было отмечено успешное проведение Азербайджаном 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи. Было сказано, что это важное мероприятие предоставило благоприятную возможность для обсуждения региональных и международных вопросов, а также для еще большего развития двусторонних связей между странами-членами организации. Хамда бинт Хассан аль-Сулейти поздравила азербайджанскую сторону с принятием председательства в АПА и выразила веру в то, что в период азербайджанского председательства для Ассамблеи будут разработаны новые стратегии и механизмы, которые послужат дальнейшему расширению ее деятельности.
На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.