Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом ПА ОБСЕ

13 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

13 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе Южного Кавказа. Спикер Сахиба Гафарова проинформировала делегацию о 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий и ее последствиях, проводимой Арменией политике этнической чистки. Она отметила, что в 2020 году, после освобождения своих территорий от оккупации, Азербайджан выдвинул мирную повестку дня, основанную на взаимном уважении пяти принципов международного права. Спикер с сожалением подчеркнула, что Армения не продемонстрировала политической воли, необходимой для достижения мира, не выполнила своих обязательств, вытекающих из заявления от 10 ноября 2020 года, и продолжила военно-политические провокации в отношении Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала об антитеррористических мерах, проведенных азербайджанской армией в сентябре этого года, отметив, что они осуществлялись в полном соответствии с нормами международного права. Сахиба Гафарова также рассказала о мерах, предлагаемых Азербайджаном в связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха.

На встрече также были высказаны мнения о возможной роли ПА ОБСЕ в установлении доверия между делегациями Армении и Азербайджана.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.