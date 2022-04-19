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Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Грузии

Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Грузии В рамках официального визита в Грузию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Милли Меджлис
19 апреля 2022 г. 20:48
Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Грузии

В рамках официального визита в Грузию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, президент Саломе Зурабишвили подчеркнула важность таких визитов с точки зрения обмена опытом.

Особо отметив роль парламентов в развитии взаимного сотрудничества, глава грузинского государства выразила благодарность за установление тесных отношений между парламентами. Она выразила удовлетворение тем, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживали друг друга на международной арене.

С.Гафарова поблагодарила за гостеприимство, оказанное делегации. Спикер отметила, что отношения между соседними и дружественными странами - Азербайджаном и Грузией - имеют многовековую историю. А в период независимости эти связи получили дальнейшее развитие, и в этом году Азербайджан и Грузия будут отмечать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Сахиба Гафарова особо отметила деятельность совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя соседними и дружественными странами. Она подчеркнула, что Грузия является активным участником крупных международных проектов, осуществляемых Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Gürcüstan Prezidenti ilə görüşüb

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