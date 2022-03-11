Председатель Милли Меджлиса встретилась с послом Кыргызстана

11 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджане Кайратом Осмоналиевым.

11 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджане Кайратом Осмоналиевым.

Как сообщает Report, спикер сказала, что наши страны связывают дружественные и братские отношения, имеющие многовековые исторические корни.

Она также отметила, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Сахиба Гафарова отметила, что азербайджано-кыргызское двустороннее сотрудничество успешно развивается в политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других сферах.

Выразив признательность за теплый прием, Кайрат Осмоналиев отметил, что между нашими народами успешно развиваются дружественные и братские отношения. Он отметил, что наши страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в международных организациях, а также в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОБСЕ, Движения неприсоединения.

Посол также отметил, что его страна всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана.