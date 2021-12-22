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Председатель Милли Меджлиса встретилась с главой МИД Ирана

Председатель Милли Меджлиса встретилась с главой МИД Ирана Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящимся в стране с визитом министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Милли Меджлис
22 декабря 2021 г. 22:59
Председатель Милли Меджлиса встретилась с главой МИД Ирана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящимся в стране с визитом министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя гостя, С.Гафарова выразила надежду на то, что первое посещение им нашей страны даст толчок к дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, тем паче, что обстановка благоволит к ещё большему углублению двустороннего сотрудничества. Взаимные визиты и беседы глав государств, их политическая воля играют ключевую роль в развитии наших отношений. Переговоры, ведущиеся на встречах высокого уровня, и подписанные между нашими странами документы составляют правовую базу для азербайджано-иранских отношений.

Председатель Милли Меджлиса упомянула прекращение Азербайджаном тридцатилетней оккупации своих земель Арменией и освобождение их от захватчиков за 44-дневную Отечественную войну под началом Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Сейчас наше государство претворяет в жизнь широкомасштабные восстановительные и созидательные работы в избавленных от оккупантов территориях.

Говоря затем о месте и роли межпарламентских связей в системе межгосударственных отношений, председатель Милли Меджлиса одобрила тот факт, что в законодательных собраниях обеих стран действуют группы дружбы. Двусторонние визиты депутатов и их регулярные встречи важны с точки зрения обмена законотворческим опытом и информацией.

Были отмечены также эффективная деятельность наших депутатов и их взаимоподдержка при обсуждении различных предметов в рамках международных структур. Недавно по инициативе президента Азербайджана в Мадриде была учреждена Парламентская сеть Движения неприсоединения (ДН). Парламентское измерение ДН имеет большое значение для обсуждения тем, занимающих умы в государствах-участниках, и для занятия ими общей позиции по принципиальным вопросам. С.Гафарова выразила убеждённость в том, что парламенты и впредь будут вносить свой достойный вклад в дело развития двусторонних отношений.

Выразив признательность за искренний приём, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан засвидетельствовал удовлетворение приездом в нашу страну и проведёнными в ходе визита встречами. Он горячо поздравил народ Азербайджана и председателя Милли Меджлиса с победой в 44-дневной Отечественной войне и сказал, что его страна неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Иран заинтересован в ещё большем развитии двусторонних политических, экономических, культурных и гуманитарных отношений, которые уже достигли качественно нового уровня благодаря неустанным усилиям глав наших государств.

«Находящиеся на высоте политические взаимоотношения благотворно влияют и на взаимодействие в иных сферах; парламенты играют существеннейшую роль в дальнейшем углублении взаимоотношений», - подчеркнул иранский министр.

В ходе беседы также обсуждались иные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.

Во встрече принимали участие члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираном Эльдар Ибрагимов и Азиз Алекперов, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде, посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova ilə İranın xarici işlər naziri arasında görüş olub

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