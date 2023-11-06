Председатель Милли Меджлиса встретилась с премьер-министром Республики Хорватия

6 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
На встрече председатель Милли Меджлиса отметила, что за последние годы двусторонние отношения успешно развиваются и повысились до уровня стратегического партнерства.
Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан хочет мира, и его достижение послужит обеспечению стабильности и безопасности во всем регионе.
Выразив удовлетворение от пребывания в азербайджанском парламенте, премьер-министр Андрей Пленкович проинформировал о целях своего визита в нашу страну и проведенных встречах. Подчеркнув важность взаимных визитов между Хорватией и Азербайджаном, гость отметил, что в рамках этого визита провел обсуждения по многим вопросам.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.