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Председатель Милли Меджлиса провела встречу с послом Казахстана

Председатель Милли Меджлиса провела встречу с послом Казахстана 24 августа посол Казахстана Сержан Абдыкаримов встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.
Милли Меджлис
24 августа 2021 г. 18:00
Председатель Милли Меджлиса провела встречу с послом Казахстана

24 августа посол Казахстана Сержан Абдыкаримов встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

Как сообщает Report, в ходе беседы стороны отметили важность и необходимость дальнейшего развития и укрепления межпарламентского сотрудничества между двумя братскими странами, взаимодействия в рамках многосторонних структур, включая Парламентскую Ассамблею тюркоязычных государств (ТюркПА).

Были обсуждены практические вопросы организации и проведения взаимных визитов парламентских делегаций двух стран, участия в предстоящих международных мероприятиях.

Сержан Абдыкаримов еще раз поздравил Азербайджан с восстановлением исторической справедливости и территориальной целостности страны на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, рассказал об успешном развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись мнениями о пандемии, происходящих событиях в Центральной Азии и на Южном Кавказе, других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

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