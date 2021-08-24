Председатель Милли Меджлиса провела встречу с послом Казахстана

24 августа посол Казахстана Сержан Абдыкаримов встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

24 августа посол Казахстана Сержан Абдыкаримов встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

Как сообщает Report, в ходе беседы стороны отметили важность и необходимость дальнейшего развития и укрепления межпарламентского сотрудничества между двумя братскими странами, взаимодействия в рамках многосторонних структур, включая Парламентскую Ассамблею тюркоязычных государств (ТюркПА).

Были обсуждены практические вопросы организации и проведения взаимных визитов парламентских делегаций двух стран, участия в предстоящих международных мероприятиях.

Сержан Абдыкаримов еще раз поздравил Азербайджан с восстановлением исторической справедливости и территориальной целостности страны на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, рассказал об успешном развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись мнениями о пандемии, происходящих событиях в Центральной Азии и на Южном Кавказе, других вопросах, представляющих взаимный интерес.