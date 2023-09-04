Председатель Милли Меджлиса приняла делегацию группы дружбы Израиль-Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с членами группы дружбы Израиль-Азербайджан Евгением Совой, Ошером Шкалима, Татьяной Мазарски и Алмога Джохени.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с членами группы дружбы Израиль-Азербайджан Евгением Совой, Ошером Шкалима, Татьяной Мазарски и Алмога Джохени.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Израиль – дружественные страны и партнеры, между которыми идет энергичный политический диалог. В свою очередь, исключительную роль в развитии отношений играет обмен визитами, а также проведение встреч на высоком уровне.

Стороны обсудили сотрудничество между Милли Меджлисом и Кнессетом (парламент Израиля). Также, была отмечена роль групп взаимной дружбы и двусторонних визитов парламентариев в развитии отношений между законодательными ассамблеями Азербайджана и Израиля.