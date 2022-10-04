Председатель Милли Меджлиса примет участие в саммите стран G20 в Индонезии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в столицу Республики Индонезия - Джакарту для участия в 8-м саммите спикеров парламентов стран Большой двадцатки.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в столицу Республики Индонезия - Джакарту для участия в 8-м саммите спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Как передает Report, в международном аэропорту Сукарно-Хатта индонезийской столицы спикера азербайджанского парламента встречали посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзоев и другие официальные лица.

По ходу визита Сахиба Гафарова присоединится к мероприятиям 8-го саммита, выступит на сессиях и проведет ряд встреч с главами других участвующих в мероприятии национальных делегаций.