Председатель Милли Меджлиса: Правда - на нашей стороне

Сахиба Гафарова https://report.az/storage/news/7f57ea35df8bfdcffa835eaa2acf9181/41aa4cb8-7ec6-4a89-bc3c-5f55d4d326d9_292.jpg

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова впервые встретилась с руководителями делегаций международных парламентских организаций в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что на встрече состоялся широкий обмен мнениями о более эффективном осуществлении международной деятельности и улучшении связей между делегациями. Выступив на видеоконференции, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что цель встречи – провести обмен мнениями о задачах, поставленных перед делегациями, ожиданиях и принципах работы делегаций международных организаций.

Она отметила, что в Милли Меджлисе VI созыва действуют 12 делегаций по международным организациям и один двусторонний комитет.

"Уверена, что все эти платформы позволят нам успешно реализовать нашу парламентскую дипломатию, если мы будем правильно и координированно строить свою работу", - подчеркнула Сахиба Гафарова.

Отметив, что концептуальные вопросы, отраженные в речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса VI созыва, также служат "дорожной картой" в осуществлении международной деятельности парламента, председатель Милли Меджлиса сказала: "Как председатель парламента, я обязана обеспечить более эффективную организацию нашей международной деятельности на основе рекомендаций главы государства".

Сахиба Гафарова подчеркнула, что, как сказал Президент Ильхам Алиев, деятельность наших делегаций в международных организациях должна быть направлена на защиту национальных интересов Азербайджана, предотвращение попыток групп, пытающихся оказать давление на нашу страну с разными повестками дня. "Потому что, как всегда говорит Президент Азербайджана, правда на нашей стороне, мы – правы! Мы должны использовать любую возможность, чтобы обратить внимание на нагорно-карабахскую тему".

Выступив на видеоконференции, руководители делегаций, поблагодарили за проведение впервые в Милли Меджлисе такой встречи, поделились мнениями о будущей деятельности.