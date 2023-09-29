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Председатель Милли Меджлиса поставила французского спикера перед фактом: Это признал и премьер-министр Армении

Председатель Милли Меджлиса поставила французского спикера перед фактом: Это признал и премьер-министр Армении Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова информировала председателя Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве на их встрече в Дублине о принятых Азербайджаном локальных антитеррористических мерах, сказав, что Азербайджан, после освобождения своих земель
Милли Меджлис
29 сентября 2023 г. 00:46
Председатель Милли Меджлиса поставила французского спикера перед фактом: Это признал и премьер-министр Армении

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова проинформировала председателя Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве на их встрече в Дублине о проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях локального характера, сказав, что азербайджанская сторона, после освобождения своих земель от оккупации, предложила Армении нормализовать взаимоотношения и подписать мирный договор на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, спикер азербайджанского парламента отметила, что Армения три года прибегала ко всем средствам для того, чтобы не подписывать этот документ: совершала политические и военные провокации, продолжала минировать наши территории, нарушала достигнутые ранее договорённости и по-прежнему поддерживала созданный на наших землях незаконный режим.

Подчеркнув, что уже несколько месяцев Армения распространяет по всему миру многочисленные лживые заявления о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в Карабахском регионе Азербайджана, председатель Милли Меджлиса вспомнила об отказе Армении от использования Агдамской и Лачынской дорог, что явилось очередной политической провокацией, предпринятой с целью подрыва территориальной целостности нашей страны.

Азербайджан неоднократно призывал международную общественность обратить внимание на то, что присутствие в Карабахском регионе нашей страны 10-тысячного контингента войск Армении и существование в нём же незаконного сепаратистского режима являются основными препятствиями на пути к достижению мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что 19 сентября установленные армянскими разведывательно-диверсионными отрядами в террористических целях мины, взорвавшись, погубили и ранили как гражданских, так и военнослужащих.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула и то, что, в ответ на все эти провокации, Азербайджан принял продлившиеся меньше 24 часов локальные антитеррористические меры, нацеливаясь исключительно на незаконные военные формирования и военную инфраструктуру. Мирное население и гражданские объекты ни разу не стали целями для атаки, а наши военнослужащие не вступали в гражданские населённые объекты.

По словам спикера азербайджанского парламента, и премьер-министр Армении признал отсутствие прямой угрозы армянскому населению Карабаха, и что сообщения о массовом насилии против них не соответствуют действительности.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova fransalı spikeri fakt qarşısında qoyub: “Ermənistanın baş naziri də etiraf edib”

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