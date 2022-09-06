Председатель Милли Меджлиса посетит Узбекистан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 сентября посетит Ташкент (Узбекистан) для участия в 14-м саммите председателей парламентов.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 сентября посетит Ташкент (Узбекистан) для участия в 14-м саммите председателей парламентов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса выступит на первой сессии 14-го саммита женщин-председателей парламентов. По итогам круглого стола, который пройдет после саммита с участием женщин-председателей парламентов, будет принята Ташкентская декларация.

В рамках визита запланированы встречи председателя парламента Азербайджана с главами парламентов ряда стран, которые примут участие в саммите.