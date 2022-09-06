О нас

Председатель Милли Меджлиса посетит Узбекистан

Председатель Милли Меджлиса посетит Узбекистан Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 сентября посетит Ташкент (Узбекистан) для участия в 14-м саммите председателей парламентов.
Милли Меджлис
6 сентября 2022 г. 17:08
Председатель Милли Меджлиса посетит Узбекистан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 сентября посетит Ташкент (Узбекистан) для участия в 14-м саммите председателей парламентов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса выступит на первой сессии 14-го саммита женщин-председателей парламентов. По итогам круглого стола, который пройдет после саммита с участием женщин-председателей парламентов, будет принята Ташкентская декларация.

В рамках визита запланированы встречи председателя парламента Азербайджана с главами парламентов ряда стран, которые примут участие в саммите.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament Speaker to pay business trip to Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Özbəkistana işgüzar səfər edəcək

Другие новости из категории

Сахиба Гафарова направила Мустафе Шентопу поздравительное письмо
Сахиба Гафарова направила Мустафе Шентопу поздравительное письмо
30 августа 2022 г. 18:39
Названа дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса
Названа дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса
29 августа 2022 г. 11:06
Депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул
Депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул
29 августа 2022 г. 09:58
Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана
Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана
27 августа 2022 г. 22:13
Спецпредставитель президента Кореи прибыл в Азербайджан
Спецпредставитель президента Кореи прибыл в Азербайджан
24 августа 2022 г. 19:01
Сахиба Гафарова выразила соболезнования народу Турции
Сахиба Гафарова выразила соболезнования народу Турции
21 августа 2022 г. 12:32
Повышены зарплаты депутатов Милли Меджлиса
Повышены зарплаты депутатов Милли Меджлиса
29 июля 2022 г. 16:09
В Азербайджане обязательное страхование недвижимости будет осуществляться в электронном виде
В Азербайджане обязательное страхование недвижимости будет осуществляться в электронном виде
5 июля 2022 г. 20:22
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Председательство в ТюркПА перешло от Казахстана к Кыргызстану
Председательство в ТюркПА перешло от Казахстана к Кыргызстану
24 июня 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi