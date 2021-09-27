Председатель Милли Меджлиса посетила Казахстан

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой посетила Казахстанский город Туркестан для участия в 10-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Тюркоязычных стран.

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой посетила Казахстанский город Туркестан для участия в 10-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Тюркоязычных стран.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в международном аэропорту "Хазрат Султан" Туркестана делегацию встретили заместитель председателя Меджлиса парламента Казахстана Павел Казанцев, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Айгуль Куспан, генеральный секретарь тюркского ПА Алтынбек Мамайюсупов, посол нашей страны в Казахстане Агалар Атамогланов и другие официальные лица.

Завтра председатель Милли Меджлиса примет участие в заседании Совета и работе сессии в рамках 10-й пленарной сессии ТюркПА. На сессии предусмотрено выступление С.Гафаровой.

В мероприятии примут участие парламентские делегации стран-членов организации - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, в том числе Узбекистана в качестве гостей и Венгрии в качестве наблюдателей, представители турецких организаций сотрудничества, наблюдателей и других структур. В конце сессии будет подписана Туркестанская декларация, состоится пресс-конференция для представителей СМИ.