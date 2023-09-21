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Председатель Милли Меджлиса озвучила ожидания от встречи в Евлахе

Председатель Милли Меджлиса озвучила ожидания от встречи в Евлахе Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила надежду на то, что проведенный сегодня в городе Евлах диалог с представителями армян Карабаха приведет к их реинтеграции в азербайджанское общество.
Милли Меджлис
21 сентября 2023 г. 14:02
Председатель Милли Меджлиса озвучила ожидания от встречи в Евлахе

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила надежду на то, что проведенный сегодня в городе Евлах диалог с представителями армян Карабаха приведет к их реинтеграции в азербайджанское общество.

Как сообщает Report, об этом Сахиба Гафарова заявила на заседании постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Милли Меджлисе.

Спикер напомнила, что 19 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, совершили ряд крупномасштабных военных провокаций и террористических актов.

С.Гафарова подчеркнула, что в ответ на эти провокации Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия в регионе, целью которых было разоружение и вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Председатель парламента отметила, что 20 сентября на основании обращения представителей армянских жителей Карабахского региона была достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий локального характера на предъявленных Азербайджаном условиях.

С.Гафарова выразила надежду на то, что возобновившийся сегодня диалог с представителями армян Карабаха приведет к их реинтеграции в азербайджанское общество, в свою очередь Армения ответственно отнесется к процессу нормализации отношений с Азербайджаном и подпишет мирное соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и стабильность в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker announces expectations from Yevlakh meeting 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Yevlax görüşündən gözləntilərini açıqlayıb

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