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Председатель ММ: Международные организации должны расследовать факт пыток азербайджанских солдат в Армении

Председатель ММ: Международные организации должны расследовать факт пыток азербайджанских солдат в Армении Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала международные организации расследовать факт пыток в Армении двух азербайджанских военнослужащих, пропавших на границе несколько дней назад и принять соответствующие меры.
Милли Меджлис
14 апреля 2023 г. 15:19
Председатель ММ: Международные организации должны расследовать факт пыток азербайджанских солдат в Армении

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала международные организации расследовать факт пыток в Армении двух азербайджанских военнослужащих, пропавших на границе несколько дней назад и принять соответствующие меры.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, об этом С. Гафарова заявила в ходе выступления на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ 14 апреля в Санкт-Петербурге.

С.Гафарова отметила, что несколько дней назад Армения задержала двух азербайджанских военнослужащих, пропавших на границе.

"Сразу же в социальных сетях были распространены видеоролики, демонстрирующие физические пытки и бесчеловечное обращение с ними. Международные организации должны расследовать этот акт насилия и дать ему надлежащую оценку", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: “Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın iki Azərbaycan hərbçisinə işgəncə verməsini araşdırmalıdır”

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