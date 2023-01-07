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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправится в Турцию

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправится в Турцию Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января посетит турецкий город Анталия для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Милли Меджлис
7 января 2023 г. 11:29
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправится в Турцию
Сахиба Гафарова

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января посетит турецкий город Анталия для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что в состав делегации входят председатель комитета парламента по культуре Ганира Пашаева, депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, Айдын Гусейнов, руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Делегация примет участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку 13-го пленарного заседания АПА, и изложит позицию азербайджанской стороны.

В рамках визита председатель Милли Меджлиса проведет ряд встреч с руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker to leave for Turkiye
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