Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправится в Турцию

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января посетит турецкий город Анталия для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января посетит турецкий город Анталия для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что в состав делегации входят председатель комитета парламента по культуре Ганира Пашаева, депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, Айдын Гусейнов, руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Делегация примет участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку 13-го пленарного заседания АПА, и изложит позицию азербайджанской стороны.

В рамках визита председатель Милли Меджлиса проведет ряд встреч с руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии.