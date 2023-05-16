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Председатель Мажилиса парламента Казахстана: Гейдар Алиев - основоположник и спаситель современного Азербайджана

Председатель Мажилиса парламента Казахстана: Гейдар Алиев - основоположник и спаситель современного Азербайджана "Гейдар Алиев был основоположником и спасителем современного Азербайджана. В настоящее время гений Гейдара Алиева превратился в нравственный ориентир не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира".
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 12:34
Председатель Мажилиса парламента Казахстана: Гейдар Алиев - основоположник и спаситель современного Азербайджана

"Гейдар Алиев был основоположником и спасителем современного Азербайджана. В настоящее время гений Гейдара Алиева превратился в нравственный ориентир не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира".

Как сообщает Report, об этом председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов сказал 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В Казахстане Гейдара Алиева знают за искреннее и братское отношение к нашему народу. Он приложил много усилий, чтобы наши связи были вечными и прочными", - добавил Е.Кошанов.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Parlament Məclisinin Sədri: “Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın banisi və xilaskarı olub”

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