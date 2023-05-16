Председатель Мажилиса парламента Казахстана: Гейдар Алиев - основоположник и спаситель современного Азербайджана

"Гейдар Алиев был основоположником и спасителем современного Азербайджана. В настоящее время гений Гейдара Алиева превратился в нравственный ориентир не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира".

"Гейдар Алиев был основоположником и спасителем современного Азербайджана. В настоящее время гений Гейдара Алиева превратился в нравственный ориентир не только для азербайджанского народа, но и для всего тюркского мира".

Как сообщает Report, об этом председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов сказал 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В Казахстане Гейдара Алиева знают за искреннее и братское отношение к нашему народу. Он приложил много усилий, чтобы наши связи были вечными и прочными", - добавил Е.Кошанов.