Глава комитета: Врачи не должны выписывать БАДы для лечения

Врачи не должны выписывать биологически активные добавки в рецепте, наряду с лекарствами, в рамках курса лечения.

Врачи не должны выписывать биологически активные добавки в рецепте, наряду с лекарствами, в рамках курса лечения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он подчеркнул необходимость строгого контроля за этим.

А. Амирасланов также добавил, что цены на лекарства в Азербайджане должны быть оптимизированы: “Цены на лекарства в Азербайджане высокие. Необходимо изучать и цены на лекарства в других странах. Тарифный совет должен учитывать это при регулировании цен”.