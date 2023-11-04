Председатель комитета: В следующем году в Азербайджане пенсии могут увеличиться в среднем на 11%

В 2024 году в Азербайджане возможно увеличение размера пенсий в среднем на 11%.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения в парламенте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".
Он отметил, что со следующего года средний размер пенсий по возрасту увеличится на 50 манатов - до 516 манатов, среднемесячный размер пенсии по инвалидности увеличится с 367 до 410 манатов, а среднемесячный размер пенсии по потере кормильца - до 454 манатов.