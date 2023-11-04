Председатель комитета: В следующем году в Азербайджане пенсии могут увеличиться в среднем на 11%

Председатель комитета: В следующем году в Азербайджане пенсии могут увеличиться в среднем на 11%

В 2024 году в Азербайджане возможно увеличение размера пенсий в среднем на 11%.

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