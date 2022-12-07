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Председатель комитета: Система международного права не работает

Председатель комитета: Система международного права не работает Система международного права не работает.
Милли Меджлис
7 декабря 2022 г. 13:37
Председатель комитета: Система международного права не работает

Система международного права не работает.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Зияфет Аскеров сказал в ходе обсуждения нового законопроекта ”О целевых финансовых санкциях“.

“На протяжении 30 лет мы верили в силу международного права, но видели, что оно не работает. Именно поэтому мы выбрали право силы и восстановили свои права. Мы присоединились к ряду конвенций против терроризма. Мы уважаем международное право, крупные государства, которые управляют этими организациями, должны выполнять требования. Иначе в мире будет хаос ", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Beynəlxalq hüquq sistemində hüquq işləmir"

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