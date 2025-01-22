Председатель комитета Сената Узбекистана: Тюркские государства должны усилить сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата

Тюркские государства должны усилить сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата.

Тюркские государства должны усилить сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Узбекистана Бахром Абдуллаев на втором заседании председателей Комитетов по здравоохранению парламентов-членов ТЮРКПА в Милли Меджлисе.

Бахром Абдуллаев отметил, что Узбекистан предлагает усовершенствовать законодательство тюркских государств в области изменения климата. По его словам, важно поддерживать научные исследования в этой сфере и активно работать над повышением осведомленности населения.

Абдуллаев также подчеркнул, что Узбекистан намерен серьезно заниматься снижением воздействия климатических изменений до 2030 года. Среди ключевых целей страны он выделил: увеличение минимальной продолжительности жизни до 78 лет, снижение наследственных заболеваний у детей, обеспечение населения здоровым питанием, увеличение доли "зеленой энергии" до 40%, сокращение выбросов углекислого газа.