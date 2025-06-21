Председатель комитета разъяснил поправки в закон "Об обороне"

Председатель комитета разъяснил поправки в закон "Об обороне"

Поправки в закон "Об обороне" предусматривают осуществление территориальной обороны Вооруженными силами во взаимодействии с государственными и местными органами самоуправления и юридическими лицами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

По его словам, анализ 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, показал необходимость дальнейшего совершенствования законодательной базы, предусматривающей обеспечение территориальной обороны государства.

"Закон "Об обороне", принятый 26 ноября 1993 года, определяет основы организации обороны Азербайджана. В статье 17 этого закона "Территориальная оборона" хотя и определяется, с какой целью организуется территориальная оборона, но не дается понятие "Территориальной обороны". В представленном проекте статья 17 дается в новой редакции, в первую очередь определяется понятие "Территориальная оборона", - отметил Нагиев.

Депутат подчеркнул, что в соответствии с изменениями, принятыми в Конституцию на референдуме 26 сентября 2016 года, было определено, что Вооруженные силы Азербайджана состоят из Азербайджанской армии и других вооруженных формирований, поэтому предлагается усовершенствовать редакцию части 2 статьи 17 закона "Об обороне":

"Согласно изменению, предусматривается осуществление территориальной обороны Вооруженными силами во взаимодействии с государственными и местными органами самоуправления и юридическими лицами. Согласно проекту, правила организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Азербайджана, и этот документ также утверждается главой государства соответствующим нормативно-правовым актом", - добавил Нагиев.