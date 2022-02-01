Председатель комитета предложил подготовить новый закон в связи с политическими партиями

"Необходим новый закон "О политических партиях".

"Необходим новый закон "О политических партиях".

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в законе должны быть отражены вопросы регистрации, финансирования, участия в выборах политических партий: "Кроме того, в законе должен найти отражение вопрос о штабе политических партий. В законе также отсутствует статус избирательных штабов. Эти вопросы должны быть отражены в новом законе".