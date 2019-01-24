Председатель комитета обратился к журналистам, прошедшим аккредитацию в ММ

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли обратился к журналистам, прошедшим аккредитацию в парламенте.

Как сообщает Report, он предложил им в случае недоразумения по какому-либо вопросу обращаться в парламент.

Х.Раджабли предложил журналистам сотрудничество: "Поверьте, у нас есть люди, которые следуют массовой психологии. Кто-то распространяет ложь посредством соцсетей, и это начинают обсуждать всей страной. Никто не спрашивает, а может это не так? Мы постоянно встречаемся с журналистами. Обращаясь к парламентским журналистам, хочу сказать, вы должны быть рядом с нами, поддерживать нас... С сожалением хочется отметить, что среди приходящих сюда есть те, кто пытается ввести в заблуждение общество, распространяя неверную информацию. Создается впечатление, что они делают это умышленно. Конечно же, нет беспроблемного общества, никто не отрицает этого".