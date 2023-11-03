Председатель комитета: Необходимо увеличить количество центров поддержки детей и семьи, приютов

Необходимо увеличить количество центров поддержки детей и семьи, приютов.

Необходимо увеличить количество центров поддержки детей и семьи, приютов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

По ее словам, в ведении различных государственных структур в Баку и 12 районах имеются учреждения социального обслуживания, центры дневного пребывания, 11 центров поддержки детей и семьи, а также государственный приют для лиц, подвергшихся насилию, и прошедший аккредитацию негосударственный центр помощи.

Х.Гусейнова отметила, что число таких организаций растет с каждым годом: "Однако потребность в этих центрах есть в каждом районе. Это важно для увеличения доступности этих центров как для женщин и детей, так и для мужчин, для более быстрого и своевременного предоставления помощи".