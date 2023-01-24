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Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом "О кинематографии"

Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом "О кинематографии" Продолжается работа над разработкой законопроекта "О кинематографии".
Милли Меджлис
24 января 2023 г. 16:03
Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом О кинематографии

Продолжается работа над разработкой законопроекта "О кинематографии".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре сказала председатель комитета Ганира Пашаева.

По ее словам, спикер Сахиба Гафарова проинформирована о законопроекте.

"Пройдут слушания в связи с новым законопроектом и будет создана рабочая группа. Поступающие предложения будут обобщены, и если не удастся завершить процесс, вопрос может быть вынесен на следующую осеннюю сессию парламента. В данной сфере осталось много нерешенных вопросов, а законопроект должен быть на таком уровне, чтобы отвечать вызовам времени".

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “Kinematoqrafiya haqqında” qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı iş gedir”

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