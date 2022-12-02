Председатель Комитета ММ: Президент и парламент Франции, не преступайте черту!

"Президент и парламент Франции, не преступайте черту!"

"Президент и парламент Франции, не преступайте черту!"

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что Франция всегда проявляла лицемерие:

"Читая резолюцию, я заметил, что текст является скопированным. В течение 30 лет армяне не оставили камня на камне на оккупированных территориях. Где в Карабахе имеется армянский памятник? Они говорят о вопросах безопасности. За 30 лет у нас было 1 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц. Почему они не говорили об их правах? Это и есть ваша демократия?!”

З.Аскеров добавил, что во Франции до сих пор устанавливались пять республик, но исправиться внутренне она не смогла:

"И снова враждебность, исламофобия, тюркофобия, антисемитизм. Почему вы препятствуете продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном? Какова ваша цель? Взгляните на свою историю. Они обвиняют Азербайджан в разрушении исторических памятников. Это все клевета, ложь. Они оккупировали 50 стран, от Вьетнама до Африки. Франция официально заставляет 14 африканских стран платить налоги в свой государственный бюджет. Это и есть справедливость? Президент и парламент Франции, не преступайте черту! Знайте, что Карабах - это Азербайджан!”