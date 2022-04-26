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Председатель комитета ММ: Поправки в закон о трудовых пенсиях охватят 17-20 тыс. граждан

Председатель комитета ММ: Поправки в закон о трудовых пенсиях охватят 17-20 тыс. граждан "После принятия поправок в закон "О трудовых пенсиях" ими смогут воспользоваться 17-20 тыс. граждан, и на это потребуется 4,2 млн манатов дополнительных средств".
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 16:21
Председатель комитета ММ: Поправки в закон о трудовых пенсиях охватят 17-20 тыс. граждан

"После принятия поправок в закон "О трудовых пенсиях" ими смогут воспользоваться 17-20 тыс. граждан, и на это потребуется 4,2 млн манатов дополнительных средств".

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сказал на сегодняшнем заседании во время обсуждения в первом чтении закона "О трудовых пенсиях".

Председатель комитета отметил, что в поправках к законопроекту нашли отражение такие вопросы, как унификация возраста выхода на пенсию мужчин и женщин, повышение льгот многодетным семьям и упрощение условий выхода на пенсию.

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Версия на английском языке Committee chairman: Amendments to law on labor pensions to cover 17,000 to 20,000 citizens
Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: "Əmək pensiyaları ilə bağlı qanuna dəyişiklikdən 17-20 min vətəndaş faydalanacaq"

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