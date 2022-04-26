Председатель комитета ММ: Поправки в закон о трудовых пенсиях охватят 17-20 тыс. граждан

"После принятия поправок в закон "О трудовых пенсиях" ими смогут воспользоваться 17-20 тыс. граждан, и на это потребуется 4,2 млн манатов дополнительных средств".

"После принятия поправок в закон "О трудовых пенсиях" ими смогут воспользоваться 17-20 тыс. граждан, и на это потребуется 4,2 млн манатов дополнительных средств".

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сказал на сегодняшнем заседании во время обсуждения в первом чтении закона "О трудовых пенсиях".

Председатель комитета отметил, что в поправках к законопроекту нашли отражение такие вопросы, как унификация возраста выхода на пенсию мужчин и женщин, повышение льгот многодетным семьям и упрощение условий выхода на пенсию.