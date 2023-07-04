О нас

Председатель комитета ММ: Между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств, заключаются сделки

Председатель комитета ММ: Между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств, заключаются сделки ”Между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств, заключаются сделки".
Милли Меджлис
4 июля 2023 г. 14:02
Председатель комитета ММ: Между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств, заключаются сделки

”Между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств, заключаются сделки".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса (ММ) по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

По его словам, основной причиной проблем с лекарственными средствами в стране сегодня является отсутствие отечественного производства: “Подавляющее большинство лекарств ввозится в страну из-за рубежа. Несомненно, это также серьезно влияет на качество и цену. По имеющейся у меня информации, в Алятской свободной экономической зоне 4 фармацевтическим заводам разрешено производить лекарства, начато строительство еще одного завода. Поэтому я считаю, что производство лекарств поможет решить проблемы, которые волнуют каждого из нас”.

А.Амирасланов подчеркнул, что пациент должен принимать именно то лекарство, молекулярная формула которого указана врачом: “Вопрос электронных рецептов возник не просто так. Сегодня между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств заключаются сделки. Мы видим это на каждом этапе. Иногда пациентам прописывают ненужные лекарства. Всего этого можно избежать с помощью электронного рецепта. Врачи будут знать, что специалисты будут наблюдать за выписываемыми ими рецептами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “Həkim və dərman şirkətlərinin əməkdaşlığı var”

Другие новости из категории

Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса
4 июля 2023 г. 14:39
Замминистра здравоохранения прокомментировал высокие цены на лекарства
Замминистра здравоохранения прокомментировал высокие цены на лекарства
4 июля 2023 г. 13:29
Депутат: Требование электронного рецепта может создать определенные проблемы в будущем
Депутат: Требование электронного рецепта может создать определенные проблемы в будущем
4 июля 2023 г. 12:54
Парламентская делегация из Азербайджана посетит Россию
Парламентская делегация из Азербайджана посетит Россию
4 июля 2023 г. 09:59
Сахиба Гафарова обратилась с обращением к международным парламентским организациям
Сахиба Гафарова обратилась с обращением к международным парламентским организациям
30 июня 2023 г. 20:33
На ежегодной сессии ПА ОБСЕ будет обсуждена ситуация между Азербайджаном и Арменией
На ежегодной сессии ПА ОБСЕ будет обсуждена ситуация между Азербайджаном и Арменией
25 июня 2023 г. 10:46
Сахиба Гафарова: Азербайджанская армия достойно выполняет свои обязанности
Сахиба Гафарова: Азербайджанская армия достойно выполняет свои обязанности
24 июня 2023 г. 13:16
Новый законопроект О государственных закупках принят в первом чтении
Новый законопроект "О государственных закупках" принят в первом чтении
24 июня 2023 г. 13:03
Определяются принципы космической деятельности Азербайджана
Определяются принципы космической деятельности Азербайджана
24 июня 2023 г. 12:20
В Азербайджане вводят штрафы за загрязнение почвы отходами всех видов
В Азербайджане вводят штрафы за загрязнение почвы отходами всех видов
24 июня 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi