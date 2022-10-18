Председатель комитета ММ: Имеется давление на нашу страну

"Политика, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, настолько сильна, что это вызывает сопротивление и давление со стороны некоторых на нашу страну. Поэтому мы должны сплотиться вокруг этой политики и продолжать в том же духе”.

"Политика, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, настолько сильна, что это вызывает сопротивление и давление со стороны некоторых на нашу страну. Поэтому мы должны сплотиться вокруг этой политики и продолжать в том же духе”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он напомнил, что сессия ПАСЕ прошла очень напряженно:

"Армяне и из сторонники начали необъявленную информационную войну против Азербайджана. Был реализован заранее спланированный план наступления против Азербайджана, состоящий из нескольких этапов. Из чего же состоял план? Сначала на границе совершаются провокации. Затем видео-фото шантаж, совершение на международном уровне провокаций против имиджа Азербайджана и на этой основе принятие документов. В завершение всего этого получение каких-то бонусов для переговорного процесса”.