Председатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в Карабах

Председатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в Карабах

Законодательный акт в связи с "Великим возвращением" в Карабах готов. Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж. По его словам, после Отечественной войны в рамках заседания координационн

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Законодательный акт в связи с "Великим возвращением" в Карабах готов.



Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.



По его словам, после Отечественной войны в рамках заседания координационного штаба, состоящего из представителей государственных структур, была начата работа по подготовке правового законодательства в связи с "Великим возвращением": "В рамках сотрудничества Милли Меджлиса и Администрации Президента ведутся заключительные доработки документа. Законодательный акт уже представлен спикеру". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook