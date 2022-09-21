Председатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в Карабах

Законодательный акт в связи с "Великим возвращением" в Карабах готов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.
По его словам, после Отечественной войны в рамках заседания координационного штаба, состоящего из представителей государственных структур, была начата работа по подготовке правового законодательства в связи с "Великим возвращением": "В рамках сотрудничества Милли Меджлиса и Администрации Президента ведутся заключительные доработки документа. Законодательный акт уже представлен спикеру".
Председатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в КарабахПредседатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в Карабах Законодательный акт в связи с "Великим возвращением" в Карабах готов. Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж. По его словам, после Отечественной войны в рамках заседания координационн
Милли Меджлис
21 сентября 2022 г. 11:58
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Законодательный акт в связи с "Великим возвращением" в Карабах готов.
Версия на английском языке Milli Majlis Committee Chairman says legislative act on Great Return to Karabakh ready
Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “Qarabağa Böyük Qayıdışla bağlı qanunvericilik aktı hazırdır”