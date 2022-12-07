Таир Миркишили: Азербайджан создаст правовую основу для принятия решений на международной платформе

”Считаю, что с принятием нового законопроекта "О целевых финансовых санкциях" в Азербайджане будут сформированы условия для создания правовых рамок при принятии каких-либо решений на международной платформе".

”Считаю, что с принятием нового законопроекта "О целевых финансовых санкциях" в Азербайджане будут сформированы условия для создания правовых рамок при принятии каких-либо решений на международной платформе".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения нового законопроекта ”О целевых финансовых санкциях“.

"Сегодня введение международных санкций вошло в моду. Азербайджан соседствует с двумя странами, к которым чаще всего применяются санкции. Какую политику в таком случае будет проводить Азербайджан? На нашу страну оказывается большое давление", - сказал председатель комитета.