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Таир Миркишили: Азербайджан создаст правовую основу для принятия решений на международной платформе

Таир Миркишили: Азербайджан создаст правовую основу для принятия решений на международной платформе ”Считаю, что с принятием нового законопроекта "О целевых финансовых санкциях" в Азербайджане будут сформированы условия для создания правовых рамок при принятии каких-либо решений на международной платформе".
Милли Меджлис
7 декабря 2022 г. 13:00
Таир Миркишили: Азербайджан создаст правовую основу для принятия решений на международной платформе
Таир Миркишили

”Считаю, что с принятием нового законопроекта "О целевых финансовых санкциях" в Азербайджане будут сформированы условия для создания правовых рамок при принятии каких-либо решений на международной платформе".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе обсуждения нового законопроекта ”О целевых финансовых санкциях“.

"Сегодня введение международных санкций вошло в моду. Азербайджан соседствует с двумя странами, к которым чаще всего применяются санкции. Какую политику в таком случае будет проводить Азербайджан? На нашу страну оказывается большое давление", - сказал председатель комитета.

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “Azərbaycan beynəlxalq platformada qərarların qəbulunda hüquqi çərçivənin yaradılmasına şərait yaradacaq”

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