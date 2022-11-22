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Председатель комитета Милли Меджлиса примет участие в заседаниях ПАСЕ

Председатель комитета Милли Меджлиса примет участие в заседаниях ПАСЕ Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов примет участие в заседаниях бюро и постоянного комитета структуры.
Милли Меджлис
22 ноября 2022 г. 17:08
Председатель комитета Милли Меджлиса примет участие в заседаниях ПАСЕ

Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов примет участие в заседаниях бюро и постоянного комитета структуры.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, для участия в заседаниях С.Сеидов 23 ноября отправится в Рейкьявик (Исландия).

На заседаниях будут заслушаны отчеты по итогам наблюдений за внеочередными парламентскими выборами в Боснии и Герцеговине и Болгарии, приняты соответствующие решения.

Визит завершится 26 ноября.

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Версия на английском языке Chair of Azerbaijani parliamentary committee chairman to attend PACE meetings 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitə sədri AŞPA-nın iclaslarında iştirak edəcək

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