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Председатель комитета Милли Меджлиса посетит Турцию для участия в заседании ТюркПА

Председатель комитета Милли Меджлиса посетит Турцию для участия в заседании ТюркПА Председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров 21-24 мая посетит Анкару и Стамбул (Турция) для участия в мероприятиях, организованных для председателей комитетов по обороне парламентов стран-членов ТюркП
Милли Меджлис
20 мая 2024 г. 11:03
Председатель комитета Милли Меджлиса посетит Турцию для участия в заседании ТюркПА

Председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров 21-24 мая посетит Анкару и Стамбул (Турция) для участия в мероприятиях, организованных для председателей комитетов по обороне парламентов стран-членов ТюркПА.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках мероприятий запланировано участие председателя комитета в заседании на тему "Архитектура обороны и безопасности государств-членов ТюркПА", а также посещение компании аэрокосмической промышленности Турции, комплекса ASELSAN Akyurt и компании Baykar.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to be represented at TURKPA meeting in Türkiye
Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri TÜRKPA-nın iclasında iştirak üçün Türkiyəyə gedir

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