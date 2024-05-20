Председатель комитета Милли Меджлиса посетит Турцию для участия в заседании ТюркПА

Председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров 21-24 мая посетит Анкару и Стамбул (Турция) для участия в мероприятиях, организованных для председателей комитетов по обороне парламентов стран-членов ТюркП

Председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров 21-24 мая посетит Анкару и Стамбул (Турция) для участия в мероприятиях, организованных для председателей комитетов по обороне парламентов стран-членов ТюркПА.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках мероприятий запланировано участие председателя комитета в заседании на тему "Архитектура обороны и безопасности государств-членов ТюркПА", а также посещение компании аэрокосмической промышленности Турции, комплекса ASELSAN Akyurt и компании Baykar.