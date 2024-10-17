Председатель комитета Милли Меджлиса будет наблюдать за президентскими выборами в Молдове

17:51

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гулиев будет наблюдать за президентскими выборами в Молдове, которые состоятся 20 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Гулиев отправится в Кишинев 18 октября для наблюдения за президентскими выборами в Молдове по линии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества.

Председатель комитета ознакомится с подготовительными работами на избирательных участках и будет наблюдать за процессом голосования, - подчеркнули в законодательном органе.

Визит завершится 21 октября.