Председатель комитета: Лекарства некачественные, а некоторые невозможно найти

"Время от времени к нам поступают обращения в связи с низким качеством лекарств".

"Время от времени к нам поступают обращения в связи с низким качеством лекарств".

Как сообщает Report, об этом 29 марта на заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

По его словам, одна из жалоб, озвучиваемых на встречах с избирателями в регионах, связана с невозможностью найти лекарства для амбулаторного лечения.

"Во время стационарного лечения в государственных медучреждениях лекарства предоставляются государством. При амбулаторном же лечении лекарственное обеспечение неудовлетворительное. Недовольство также связано с высокими ценами на лекарства. Все это следует учитывать. Необходимо провести переговоры с руководством TƏBİB в связи с этим вопросом. Я предлагаю на первоначальном этапе бесплатно выдавать лекарства для амбулаторного лечения гази и членов семей шехидов. Естественно, это требует крупных финансовых затрат. Возможности фонда Госагентства по обязательному медстрахованию растут с каждым днем. На первоначальном этапе эту возможность следует создать для гази и членов семей шехидов, а в дальнейшем для инвалидов и пенсионеров", - отметил председатель комитета.