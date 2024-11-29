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Председатель комитета: Даже владельцы спецпаспортов должны получать визу для совершения хаджа

Председатель комитета: Даже владельцы спецпаспортов должны получать визу для совершения хаджа Даже владельцы специальных паспортов должны получать визу для совершения хаджа.
Милли Меджлис
29 ноября 2024 г. 12:48
Председатель комитета: Даже владельцы спецпаспортов должны получать визу для совершения хаджа

Даже владельцы специальных паспортов должны получать визу для поездки в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов при представлении законопроекта об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз".

Он отметил, что визовый режим, предусмотренный соглашением, предназначен для рабочих поездок.

"Меня часто спрашивают, можно ли совершать паломничество по визам, выданным владельцам указанных паспортов. В соглашении прямо указано, что для паломничества требуется отдельная виза. Этот вопрос обсуждался, и, на мой взгляд, принято верное решение.

Рабочие поездки с дипломатическими, специальными и служебными паспортами совершаются с целью развития связей между странами и для проведения переговоров. Для других поездок необходимо использовать общегражданский паспорт и оформлять визу", - отметил председатель комитета.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Xüsusi pasport sahibləri belə Həcc ziyarəti üçün viza almalıdırlar

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