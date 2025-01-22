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Председатель комиссии парламента Турции: Войны и изменение климата ведут к большим катастрофам

Председатель комиссии парламента Турции: Войны и изменение климата ведут к большим катастрофам Ухудшение взаимоотношений человека и природы ведет к расширению использования искусственных продуктов питания.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 12:43
Председатель комиссии парламента Турции: Войны и изменение климата ведут к большим катастрофам

Ухудшение взаимоотношений человека и природы ведет к расширению использования искусственных продуктов питания.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии по здравоохранению, семье, труду и социальным вопросам Великого национального собрания Турции Ведат Бильгин на втором заседании председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА в Милли Меджлисе.

"Проблема взаимоотношений человека и природы сильно влияет на изменение климата, и люди ощущают на себе его последствия. В целом, войны и изменение климата ведут к большим катастрофам. Например, на территориях, больше всего страдающих от этих изменений, проблему усиливают такие факторы как отсутствие снегопадов в зимнем периоде, загрязнение водных ресурсов и пр. Ухудшение отношений между человеком и природой ведет к расширению употребления искусственных пищевых продуктов", - сказал Бильгин.

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