Председатель комиссии парламента Турции: Войны и изменение климата ведут к большим катастрофам

Ухудшение взаимоотношений человека и природы ведет к расширению использования искусственных продуктов питания.

Ухудшение взаимоотношений человека и природы ведет к расширению использования искусственных продуктов питания.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии по здравоохранению, семье, труду и социальным вопросам Великого национального собрания Турции Ведат Бильгин на втором заседании председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА в Милли Меджлисе.

"Проблема взаимоотношений человека и природы сильно влияет на изменение климата, и люди ощущают на себе его последствия. В целом, войны и изменение климата ведут к большим катастрофам. Например, на территориях, больше всего страдающих от этих изменений, проблему усиливают такие факторы как отсутствие снегопадов в зимнем периоде, загрязнение водных ресурсов и пр. Ухудшение отношений между человеком и природой ведет к расширению употребления искусственных пищевых продуктов", - сказал Бильгин.