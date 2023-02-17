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Сахиба Гафарова: Азербайджанский народ воспринимает страшное землетрясение в Турции как свою трагедию

Сахиба Гафарова: Азербайджанский народ воспринимает страшное землетрясение в Турции как свою трагедию Азербайджанский народ принимает произошедшее в Турции разрушительное землетрясение как свою трагедию и мобилизовал силы и возможности для оказания помощи в ликвидации последствий в зоне стихийного бедствия.
Милли Меджлис
17 февраля 2023 г. 11:25
Сахиба Гафарова: Азербайджанский народ воспринимает страшное землетрясение в Турции как свою трагедию

Азербайджанский народ воспринимает произошедшее в Турции разрушительное землетрясение как свою трагедию и мобилизовал силы и возможности для оказания помощи в ликвидации последствий в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, в эти дни проявляются новые свидетельства братских отношений между двумя народами:

"Родство и единство сердец, проявленные как на межгосударственном уровне, на уровне глав государств, так и простых людей, еще раз доказали тот факт, что Азербайджан и Турция - "Один народ - два государства".

Спикер выразила уверенность, что сильное турецкое государство справится с этой тяжелой трагедией.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Azerbaijani people perceive terrible earthquake in Türkiye as their tragedy
Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Azərbaycan xalqı Türkiyədəki dəhşətli zəlzələni öz faciəsi kimi qəbul edir"

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