Сахиба Гафарова: Азербайджанский народ воспринимает страшное землетрясение в Турции как свою трагедию

Азербайджанский народ принимает произошедшее в Турции разрушительное землетрясение как свою трагедию и мобилизовал силы и возможности для оказания помощи в ликвидации последствий в зоне стихийного бедствия.

Азербайджанский народ воспринимает произошедшее в Турции разрушительное землетрясение как свою трагедию и мобилизовал силы и возможности для оказания помощи в ликвидации последствий в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, в эти дни проявляются новые свидетельства братских отношений между двумя народами:

"Родство и единство сердец, проявленные как на межгосударственном уровне, на уровне глав государств, так и простых людей, еще раз доказали тот факт, что Азербайджан и Турция - "Один народ - два государства".



Спикер выразила уверенность, что сильное турецкое государство справится с этой тяжелой трагедией.