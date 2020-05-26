Наверх

Предпринята попытка провести акцию перед ММ

Предпринята попытка провести акцию перед ММ

Сегодня перед административным зданием Милли Меджлиса была предпринята попытка провести акцию.

Как сообщает Report, полиция предотвратила акцию "Свобода Карабаха".

В заявлении Report руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что сотрудники полиции убедили пытавшихся провести несанкционированную акцию лиц покинуть территорию. 

По его словам, никто не задержан: "Распространенная в соцсетях информация о задержании нескольких человек не отражает действительности".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!