На состоявшемся сегодня первом заседании весенней сессии парламентского комитета по региональным вопросам было предложено создать муниципалитеты на освобожденных территориях.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Председатель комитета Сиявуш Новрузов отметил успешность 2021 года для нашей страны. Особо подчеркнув исторические визиты Президента Ильхама Алиева на освобожденные земли и успешно реализованные здесь грандиозные строительно-созидательные проекты, председатель комитета оценил 2021 год продолжением триумфального шествия Азербайджана.
Было отмечено, что успешное продолжение процесса политического диалога в прошлом году внесло важный вклад в дальнейшее укрепление национального единства. Сиявуш Новрузов отметил, что современный Азербайджан вступил в новый этап национального прогресса. Затем была объявлена повестка заседания. Было отмечено, что на повестку заседания вынесены два вопроса, в том числе отчет о работе парламентского комитета по региональным вопросам в период осенней сессии 2021 года и план работы комитета на весеннюю сессию 2022 года.
Было отмечено, что за осеннюю сессию 2021 года в комитет поступило 67 обращений от граждан, в целом, членам комитета поступило 1034 обращения.
Затем председатель комитета представил план работы на весеннюю сессию 2022 года. Председатель парламентского комитета отметил, что в ходе сессии будут обсуждены поступившие в комитет законопроекты, предусмотрено проведение слушаний с участием представителей соответствующих структур и местных органов управления.
Выступившие на заседании заместитель председателя комитета по региональным вопросам Эльшан Мусаев, члены комитета Мазахир Эфендиев, Сабина Хасаева, Агиль Мамедов, Саттар Мохбалиев, Кямран Байрамов, Джавид Османов и Низами Джафаров рассказали о деятельности комитета на прошлой сессии. Отчет о деятельности комитета за минувшую сессию был сочтен удовлетворительным.