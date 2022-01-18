Предложено создать муниципалитеты на освобожденных территориях

На состоявшемся сегодня первом заседании весенней сессии парламентского комитета по региональным вопросам было предложено создать муниципалитеты на освобожденных территориях.

На состоявшемся сегодня первом заседании весенней сессии парламентского комитета по региональным вопросам было предложено создать муниципалитеты на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель комитета Сиявуш Новрузов отметил успешность 2021 года для нашей страны. Особо подчеркнув исторические визиты Президента Ильхама Алиева на освобожденные земли и успешно реализованные здесь грандиозные строительно-созидательные проекты, председатель комитета оценил 2021 год продолжением триумфального шествия Азербайджана.

Было отмечено, что успешное продолжение процесса политического диалога в прошлом году внесло важный вклад в дальнейшее укрепление национального единства. Сиявуш Новрузов отметил, что современный Азербайджан вступил в новый этап национального прогресса. Затем была объявлена повестка заседания. Было отмечено, что на повестку заседания вынесены два вопроса, в том числе отчет о работе парламентского комитета по региональным вопросам в период осенней сессии 2021 года и план работы комитета на весеннюю сессию 2022 года.

Было отмечено, что за осеннюю сессию 2021 года в комитет поступило 67 обращений от граждан, в целом, членам комитета поступило 1034 обращения.

Затем председатель комитета представил план работы на весеннюю сессию 2022 года. Председатель парламентского комитета отметил, что в ходе сессии будут обсуждены поступившие в комитет законопроекты, предусмотрено проведение слушаний с участием представителей соответствующих структур и местных органов управления.

Выступившие на заседании заместитель председателя комитета по региональным вопросам Эльшан Мусаев, члены комитета Мазахир Эфендиев, Сабина Хасаева, Агиль Мамедов, Саттар Мохбалиев, Кямран Байрамов, Джавид Османов и Низами Джафаров рассказали о деятельности комитета на прошлой сессии. Отчет о деятельности комитета за минувшую сессию был сочтен удовлетворительным.