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Предложенная поправка в закон "Об образовании" принята в первом чтении

Предложенная поправка в закон "Об образовании" принята в первом чтении Проект поправок в закон "Об образовании", связанных с формированием правовых основ для исключения и восстановления студентов в азербайджанские вузы, вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.
Милли Меджлис
5 ноября 2022 г. 13:40
Предложенная поправка в закон Об образовании принята в первом чтении

Проект поправок в закон "Об образовании", связанных с формированием правовых основ для исключения и восстановления студентов в азербайджанские вузы, вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.

Как сообщает Report, в качестве государственных обязанностей добавляется определение правил смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения лицами, обучающимися в высших учебных заведениях на уровне бакалавриата и магистратуры, их отчисления или восстановления, а также временного прекращения обучения.

В обязанности государства также будет входить определение правил смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения лицами, обучающимися в средних специальных учебных заведениях, их отчисления или восстановления, а также временного прекращения обучения.

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