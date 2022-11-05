Предложенная поправка в закон "Об образовании" принята в первом чтении

Проект поправок в закон "Об образовании", связанных с формированием правовых основ для исключения и восстановления студентов в азербайджанские вузы, вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.

Проект поправок в закон "Об образовании", связанных с формированием правовых основ для исключения и восстановления студентов в азербайджанские вузы, вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса и принят в первом чтении.

Как сообщает Report, в качестве государственных обязанностей добавляется определение правил смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения лицами, обучающимися в высших учебных заведениях на уровне бакалавриата и магистратуры, их отчисления или восстановления, а также временного прекращения обучения.

В обязанности государства также будет входить определение правил смены образовательного учреждения, специальности, формы обучения лицами, обучающимися в средних специальных учебных заведениях, их отчисления или восстановления, а также временного прекращения обучения.