Предложения депутатов будут отражены в законопроекте «Об инвестиционной деятельности»

Сегодня состоялась рабочая встреча между членами комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и представителями Министерства экономики на котором был проведен очередной обмен мнениями по законопроекту «Об инвести

Сегодня состоялась рабочая встреча между членами комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и представителями Министерства экономики на котором был проведен очередной обмен мнениями по законопроекту «Об инвестиционной деятельности».

Как передает Report, председатель комитета Тахир Миркишили отметил, что новый законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса и депутаты выдвинули некоторые предложения по которым ведется работа.

Заместитель министра экономики Ниязи Сафарова сказал, что предложения, выдвинутые депутатами по законопроекту, тщательно анализируются.

На встрече была выражена уверенность в том, что предстоящие изменения увеличат возможности по созданию более эффективной экономической среды для инвесторов. Было решено, что многие предложения депутатов отразятся в законопроекте.