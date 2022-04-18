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Предложения депутатов будут отражены в законопроекте «Об инвестиционной деятельности»

Предложения депутатов будут отражены в законопроекте «Об инвестиционной деятельности» Сегодня состоялась рабочая встреча между членами комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и представителями Министерства экономики на котором был проведен очередной обмен мнениями по законопроекту «Об инвести
Милли Меджлис
18 апреля 2022 г. 15:42
Предложения депутатов будут отражены в законопроекте «Об инвестиционной деятельности»

Сегодня состоялась рабочая встреча между членами комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и представителями Министерства экономики на котором был проведен очередной обмен мнениями по законопроекту «Об инвестиционной деятельности».

Как передает Report, председатель комитета Тахир Миркишили отметил, что новый законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса и депутаты выдвинули некоторые предложения по которым ведется работа.

Заместитель министра экономики Ниязи Сафарова сказал, что предложения, выдвинутые депутатами по законопроекту, тщательно анализируются.

На встрече была выражена уверенность в том, что предстоящие изменения увеличат возможности по созданию более эффективной экономической среды для инвесторов. Было решено, что многие предложения депутатов отразятся в законопроекте.

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