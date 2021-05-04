Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана

"На недавно распространенных видео мы также увидели, что армянские провокации множатся. Азербайджанский офицер, солдат своим поведением препятствует расширению провокаций. Это показывает, что наш успех в Карабахе зависит от профессионалов".
Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа.
По его словам, в азербайджанском сегменте соцсетей некоторые проводят антиагитационные кампании против Турции, Израиля, Пакистана, Афганистана:
"Это нужно пресечь. Полагаю, один из закладываемых парков в Баку следует назвать парком дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана. В этом парке должны развеваться флаги этих стран".