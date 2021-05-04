Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана

"В этом парке должны развеваться флаги этих стран"

"На недавно распространенных видео мы также увидели, что армянские провокации множатся. Азербайджанский офицер, солдат своим поведением препятствует расширению провокаций. Это показывает, что наш успех в Карабахе зависит от профессионалов".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, в азербайджанском сегменте соцсетей некоторые проводят антиагитационные кампании против Турции, Израиля, Пакистана, Афганистана:

"Это нужно пресечь. Полагаю, один из закладываемых парков в Баку следует назвать парком дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана. В этом парке должны развеваться флаги этих стран".