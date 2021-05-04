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Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана

Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана "В этом парке должны развеваться флаги этих стран"
Милли Меджлис
4 мая 2021 г. 11:44
Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана
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"На недавно распространенных видео мы также увидели, что армянские провокации множатся. Азербайджанский офицер, солдат своим поведением препятствует расширению провокаций. Это показывает, что наш успех в Карабахе зависит от профессионалов".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, в азербайджанском сегменте соцсетей некоторые проводят антиагитационные кампании против Турции, Израиля, Пакистана, Афганистана:
"Это нужно пресечь. Полагаю, один из закладываемых парков в Баку следует назвать парком дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана. В этом парке должны развеваться флаги этих стран".

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Версия на английском языке MP proposes to build Azerbaijan-Turkey-Israel-Pakistan friendship park
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Türkiyə-İsrail-Pakistan dostluq parkının salınması təklif edilir

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