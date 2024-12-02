О нас

Предлагается создать в соцсетях группу "Друзья западных азербайджанцев"

Предлагается создать в соцсетях группу "Друзья западных азербайджанцев" Предлагается создание группы "Друзья западных азербайджанцев" в социальных сетях.
Милли Меджлис
2 декабря 2024 г. 13:08
Предлагается создать в соцсетях группу Друзья западных азербайджанцев

В Милли Меджлисе выступили с предложением создать в социальных сетях группу "Друзья западных азербайджанцев".

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан в ходе парламентских слушаний "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, важно привлечь к участию в этом проекте международных экспертов, общественно-политических деятелей и других заинтересованных лиц:

"Социальные сети — это мощный современный инструмент, который мы должны использовать, чтобы донести наш голос до мирового сообщества. Это также играет ключевую роль в поддержании актуальности вопроса Западного Азербайджана".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sosial mediada “Qərbi azərbaycanlıların dostları” qrupunun formalaşdırılması təklif olunur

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi