Предлагается создать в соцсетях группу "Друзья западных азербайджанцев"

Предлагается создание группы "Друзья западных азербайджанцев" в социальных сетях.

В Милли Меджлисе выступили с предложением создать в социальных сетях группу "Друзья западных азербайджанцев".

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан в ходе парламентских слушаний "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, важно привлечь к участию в этом проекте международных экспертов, общественно-политических деятелей и других заинтересованных лиц:

"Социальные сети — это мощный современный инструмент, который мы должны использовать, чтобы донести наш голос до мирового сообщества. Это также играет ключевую роль в поддержании актуальности вопроса Западного Азербайджана".