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Предлагается создать механизм мониторинга для повышения общественного участия в работе исполнительных органов

Предлагается создать механизм мониторинга для повышения общественного участия в работе исполнительных органов Необходимо создать механизм мониторинга общественного участия в деятельности исполнительных органов.
Милли Меджлис
12 мая 2023 г. 13:36
Предлагается создать механизм мониторинга для повышения общественного участия в работе исполнительных органов

Необходимо создать механизм мониторинга общественного участия в деятельности исполнительных органов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи на пленарном заседании парламента, комментируя поправки в закон "Об общественном участии".

По ее словам, в Милли Меджлисе регулярно проводятся общественные слушания по различным темам: "Однако мы не видим, чтобы такие слушания были по исполнительным учреждениям. Хотя формы участия общественности подробно описаны в действующем законе, в силу своей структуры и логики поправки не наделяют исполнительные органы прямыми обязанностями по этим вопросам. Это понятно, потому что должен соблюдаться баланс, то есть исполнительные органы должны выполнять свои основные функции. Поэтому необходимо разработать механизм. Например, можно создать механизм мониторинга и наблюдать, как исполнительные органы выполняют эту работу. При исполнительных органах создаются общественные советы, но они, как правило, неэффективны".

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Версия на азербайджанском языке İcra qurumlarının ictimai iştirakçılığının artırılması üçün monitorinq mexanizminin yaradılması təklif olunur

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