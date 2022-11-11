Предлагается создать фонд для пропаганды азербайджанского языка среди азербайджанцев мира

Необходимо создать соответствующий фонд для пропаганды азербайджанского языка, культуры среди азербайджанцев мира.
Как сообщает Report, об этом сказал депутат Асим Моллазаде на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.
По его словам, этот фонд должен быть обеспечен необходимыми средствами: "Таким образом можно в определенной степени решить и вопрос, связанный с получением образования азербайджанской молодежи, проживающей в разных странах мира".
A.Моллазаде сказал, что необходимо провести работу по созданию единой тюркской системы образования и алфавита.